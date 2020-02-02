تظاهرات في محيط السفارة الأمريكية في لبنان رفضا لـ"صفقة القرن"

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن أحزاب ومجموعات يسارية وشيوعية وقومية دعت إلى وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في لبنان بمنطقة عوكر رفضا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة السلام المعروفة بـ"صفقة القرن".

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن الدعوة للتظاهر والاحتجاج أمام السفارة الأمريكية في منطقة عوكر اللبنانية كانت من خلال أحزاب وحركات يسارية وشيوعية ومجموعات فلسطينية.

وانتشر المتظاهرون على الطريق المؤدي إلى السفارة وسط اجراءات أمنية استثنائية وانتشار كثيف لعناصر مكافحة الشغب والجيش.

كما حاول المتظاهرون إزالة الشريط الشائك كما أحرقوا العلم الأمريكي.

وأفادت وكالة "النشرة" اللبنانية بأن حالة توتر تسود في محيط ​السفارة الأمريكية​ في عوكر و​القوى الأمنية​ عمدت إلى إلقاء رذاذ ​الفلفل الحار​ الذي يؤدي إلى حريق في العيون نحو بعض ​المتظاهرين​ الذين تمكنوا من اجتياز السياج الشائك.

وأفادت بأن 6 أشخاص أصيبوا بمادة الرذاذ الحار التي ألقتها القوى الأمنية ​​​​​​.