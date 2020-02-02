طائرة جزائرية بكادر طبي مختص تجلي 36 طالبا من ووهان

أرسلت السلطات الجزائرية مساعدات طبيه إلى مقاطعة هوباي الصينية، على متن رحلة جوية والتي ستقوم بدورها بإجلاء الجالية الجزائرية من مدينة ووهان الصينية.

وأقلعت رحلة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية باتجاه ووهان الصينية، في تمام الرابعة صباحا من اليوم الأحد، بهدف إجلاء أبناء الجالية الجزائرية من المدينة المنكوبة.

وستقوم الرحلة بإجلاء 36 مواطنا جزائريا أغلبهم من الطلبة الجزائريين في مدينة ووهان الصينية، وقد زودت الطيارة بطاقم طبيي متخصص لاستقبالهم على متن الطائرة، بحسب "الجزائر الآن".

وحملت الطائرة مساعدات طبية ستقدم لمقاطعة هوباي الصينية وهي 500 ألف قناع ثلاثي الطبقات و20 ألف نظارة وقائية و300 ألف قفاز.

وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإجلاء أبناء الجالية الجزائرية من ووهان بعد مناشدات من الطلبة المتواجدين في المدينة بعد تأزم الوضع في المدينة.