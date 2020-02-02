رئيس الإمارات يخصص ملياري دولار لموريتانيا

وجه رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، بتخصيص مبلغ ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذا لتوجيهات ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكان الرئيس الموريتاني ، محمد ولد الغزواني، وصل إلى أبو ظبي، مساء أمس السبت.

واستقبل ولد الغزواني لدى وصوله مطار أبو ظبي، من قبل وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات، محمد بن أحمد البواردي، إلى جانب دبلوماسيين من البلدين.

وقال الشيخ محمد بن زايد: "أرحب بأخي محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا الشقيقة"، مؤكدا أن "ما يجمع بلدينا تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة".

وأضاف "أمامنا اليوم فرص عديدة ومتنوعة لتعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والتشاور في قضايا ومستجدات المنطقة".

وأشارت وسائل إعلام إلى أن زيارة محمد ولد الغزواني للإمارات هي الأولى له لبلد عربي، فيما جرى تداول أنباء عن زيارة غير معلنة أجراها سابقا للملكة السعودية قبيل تنصيبه.