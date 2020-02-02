قيس سعيد فى الجزائر لإجراء محادثات مع تبون

قالت الرئاسة التونسية، إن الرئيس قيس سعيد وصل صباح اليوم الأحد إلى الجزائر تلبية لدعوة رئيسها عبد المجيد تبون.

واستقبل الرئيس عبد المجيد تبون، الرئيس التونسي فى مطار هواري بومدين، واستعرض معه تشكيلة من الجيوش الثلاثة، حسب صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك.

وقام الرئيس التونسي، بزيارة مقام الشهيد فى الجزائر العاصمة، كما زار المتحف الوطني المجاهد.

واطلع الرئيس قيس سعيد على محطات تاريخية مرت بها الجزائر من 1830 وحتى 1962.

ووصل الرئيس التونسي إلى قصر الرئاسة الجزائرية لإجراء محادث ثنائية مع عب المجيد تبون.