حقيقة الصورة المتداولة لنجل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

تداولت حسابات جماهيرية خاصة بنادي الهلال السعودي، وتقارير سعودية، اليوم الأحد، صورة يزعم أنها للأمير سلمان، نجل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارة الأخير لمقر النادي.

وذكرت الحسابات أن نجل ولي العهد السعودي، زار النادي، اليوم، فيما يظهر الطفل بالصورة مع رئيس النادي، فهد بن نايل،

#الزعيم_العالمي_متصدر_الدوري



☚ عضو الشرف #الهلالي . .🔵⚪

صاحب السمو الملكي

الأمير سلمان بن محمد بن سلمان في زيارة خاصة للنادي #الهلال pic.twitter.com/bmJEVOKV2l — ↪alazizia↩ (@AlizizaX) February 2, 2020

ولكن شارك الحساب الرسمي لأكاديمية نادي الهلال، عبر موقع "تويتر"، صورا من بينها الصورة المزعومة، وغرد معها أنها لرئيس النادي مع لاعبا الأكاديمية "منصور الضفيان" و"سلطان بن خنين".

📸 سعادة الرئيس @Fahad_Alotaibi_ مع لاعبا #أكاديمية_الهلال "منصور الضفيان" و"سلطان بن خنين"..💙 مين تتوقع يكون هداف المستقبل 🤩⚽ pic.twitter.com/rOtCnGPxNW — أكاديمية الهلال (@AlhilalAcademy) February 2, 2020

​ومن الغريب أن بعض الصحف السعودية المحلية، نشرت خبر زيارة نجل ولي العهد السعودي إلى نادي الهلال، مصحوبا بالصورة المزعومة له، ولكنها حذفته بعد ساعات من نشره.

© Photo / Twitter: Alshaikh2 الخبر المحذوف الذي نشرته صحيفة "المدينة" السعودية عن زيارة نجل ولي العهد السعودي إلى نادي الهلال

ويواصل نادي الهلال السعودي، استعداداته تحت قيادة الروماني رازفان لوشيسكو، لمباراة الفريق المقبلة أمام الرائد، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن النصر الوصيف، وذلك بعد مرور 16 جولة.