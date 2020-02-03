سوريا وليبيا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية مواضيع بحث بوغدانوف مع السفير النمساوي

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، مع السفير النمساوي في موسكو، يوهان أيغنير، الوضع في سوريا وليبيا، وكذلك آفاق التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "خلال اللقاء جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الملحة مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا، وكذلك آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، بما في ذلك وفي سياق إعلان واشنطن "صفقة القرن"، وردّ فعل جامعة الدول العربية عليها".

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

ورفض مجلس جامعة الدول العربية، في ختام اجتماع طارئ عقده السبت الماضي على مستوى وزراء الخارجية بحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخطة الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 28 كانون الثاني/يناير الماضي، خطته للتسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وأكد بيان صادر في ختام الاجتماع، رفض صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعوة الولايات المتحدة للالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل.

كما أكد مجلس الجامعة على التمسك بالمبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002 باعتبارها الحد الأدنى المقبول عربيًا لتحقيق السلام، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948".