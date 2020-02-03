تنسيق ثلاثي يسهم في ضبط شحنة من الحشيش متجهة من لبنان إلى ليبيا

أثمر تنسيق أمني ثلاثي بين السعودية وأمريكا واليونان، في العثور على أكثر من طن من الحشيش المعالج، مموهة بين شحنة من عجينة التمر المتجهة إلى البحر من لبنان إلى ليبيا

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن الشرطة اليونانية نفذت عملية أمنية بالتعاون مع السلطات السعودية والأمريكية من العثور على أكثر من طن من الحشيش المعالج، مموهة بين شحنة من عجينة التمر المتجهة إلى

البحر من لبنان إلى ليبيا كانت مخبأة في حاوية على متن سفينة شحن توقفت في ميناء بيرايوس الرئيسي باليونان، فيما لم تعلن أي اعتقالات على خلفية تلك العملية.

وأكدت المصادر أن شحنة المعالج المقدر وزنها بـ 1.25 طن تم تحميلها في العاصمة اللبنانية بيروت وكانت متجهة إلى ميناء مصراتة الليبي.

وتعمل السعودية على التنسيق في مجال مكافحة المخدرات بين عدة دول في العالم، وذلك من خلال اتفاقات وبروتوكولات ثنائية تنظم الموضوعات ذات العلاقة، مع تكثيف الحضور في اجتماعات اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات والمشاركة في جميع أنشطتها للاستفادة من الممارسات الناجحة في مجالات الوقاية والعلاج والتدريب والبحث العلمي.