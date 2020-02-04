الملك سلمان يطلع مجلس الوزراء السعودي على تفاصيل اتصاله مع الرئيس بوتين

فوفقا لما نشرته وكالة "واس"، تطرق العاهل السعودي إلى ما تم خلال الاتصال من تنسيق الجهود بين البلدين، بما يحقق استقرار سوق النفط.
وأفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، بحث التعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية في إطار "أوبك+"، خلال اتصال مع العاهل السعودي.
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) February 4, 2020
خادم الحرمين الشريفين يطلع مجلس الوزراء على نتائج مباحثاته الرسمية مع رئيس وزراء جمهورية اليونان وعلى فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس روسيا الاتحادية وما تم خلاله من تنسيق الجهود بين البلدين بما يحقق استقرار سوق النفط.#واس pic.twitter.com/bqDZGNWMbE
وأعلن الكرملين، أمس الاثنين، أن الرئيس بوتين والملك سلمان بن عبد العزيز ناقشا، خلال اتصال هاتفي، الوضع الحالي في سوق النفط.
يذكر أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أكد يوم الجمعة الماضي، أنه على اتصال دائم بنظرائه في السعودية والإمارات وإيران، بشأن تطورات الموقف حول "فيروس كورونا" في الصين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)