الملك سلمان يطلع مجلس الوزراء السعودي على تفاصيل اتصاله مع الرئيس بوتين

أطلع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، مجلس وزراء المملكة على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فوفقا لما نشرته وكالة "واس"، تطرق العاهل السعودي إلى ما تم خلال الاتصال من تنسيق الجهود بين البلدين، بما يحقق استقرار سوق النفط.

وأفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، بحث التعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية في إطار "أوبك+"، خلال اتصال مع العاهل السعودي.

#عاجل

خادم الحرمين الشريفين يطلع مجلس الوزراء على نتائج مباحثاته الرسمية مع رئيس وزراء جمهورية اليونان وعلى فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس روسيا الاتحادية وما تم خلاله من تنسيق الجهود بين البلدين بما يحقق استقرار سوق النفط.#واس pic.twitter.com/bqDZGNWMbE — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 4, 2020

وأعلن الكرملين، أمس الاثنين، أن الرئيس بوتين والملك سلمان بن عبد العزيز ناقشا، خلال اتصال هاتفي، الوضع الحالي في سوق النفط.

يذكر أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أكد يوم الجمعة الماضي، أنه على اتصال دائم بنظرائه في السعودية والإمارات وإيران، بشأن تطورات الموقف حول "فيروس كورونا" في الصين.