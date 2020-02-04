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13:24 GMT04 فبراير/ شباط 2020
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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    ولي العهد السعودي يصدر توجيها بشأن الأطفال والنساء في العالم

    © REUTERS / SPUTNIK
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    أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، توجيها بشأن الأطفال والنساء حول العالم.

    وأعلن أمير الرياض، فيصل بن بندر بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، عن صدور توجيه من الأمير محمد بن سلمان، بتبني مبادرتين لخدمة الأمن السيبراني العالمي، إحداهما خاصة بحماية الأطفال في العالم السيبراني، وذلك بإطلاق مشاريع لقيادة الجهود المتصلة بحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
    © REUTERS / BANDAR ALGALOUD/COURTESY OF SAUD
    حقيقة الصورة المتداولة لنجل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
    أما المبادرة الثانية لولي العهد السعودي، فهي تمكين المرأة في الأمن السيبراني، بهدف دعمها للمشاركة الفاعلة في هذا المجال، وتعزيز التطوير المهني للمرأة، وزيادة رأس المال البشري للأمن السيبراني.

    وجاء إعلان أمير الرياض، خلال افتتاح المنتدى الدولي للأمن السيبراني، ‏الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بفندق الريتز كارلتون، بحضور الوزراء والخبراء الدوليين بالأمن السيبراني.

    ولفت أمير الرياض إلى أن المملكة العربية السعودية، تدرك حجم التحديات الكبيرة والمتجددة التي تواجهها دول العالم، مع التوسع والاستخدام الكبير للتقنية والاعتماد عليها في مسارات الحياة اليومية للمجتمعات، وفي الطاقة والإنتاج الصناعي والخدمات المصرفية وخدمات الاتصالات والخدمات الطبية والإنسانية والبحث العلمي، وغيرها من الخدمات والمنظومات الأمنية والدفاعية والاقتصادية؛ مما يستوجب تعزيز الأمن السيبراني.

    وقال إن "المنتدى يتيح فرصا لتبادل الخبرات وامتزاج الأفكار في هذا الجانب الأمني المهم للدول والمجتمعات، ولمناقشة أفضل الممارسات الدولية، وأهــم المستجدات"، داعيا المنتدى إلى أهمية استعراض التحديات والصعوبات ومكافحة الجرائم السيبرانية التي تواجـه الدول والمنظمات والأفراد في مجال الأمـن السيبراني في العالم، وأن يشهد تنسيقا وتعاونا دوليا لما فيه خدمة الأمن السيبراني العالمي.

    وأعرب أمير الرياض، فيصل بن بندر بن عبد العزيز، عن ثقته بأن المنتدى سيقدم للعالم نتائج خبرات الدول وخلاصة تجاربها في مجال الأمن السيبراني، بما يعزز الثقة وروح المسؤولية المشتركة بين الدول، ويدعم تنميتها واقتصادها.

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    حقيقة الصورة المتداولة لنجل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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