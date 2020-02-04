نائب لبناني: إقرار البيان الوزاري الخميس المقبل في بعبدا

قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار معلوف لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "مجلس الوزراء سيعقد جلسة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري، بعبدا، يوم الخميس المقبل لإقرار البيان الوزاري، على أن يناقش في البرلمان الأسبوع المقبل.

وأضاف النائب اللبناني: "من الواضح أن هناك قوى سياسية أعلنوا أنهم لن يمنحوا الثقة للبيان الوزاري كحزب "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" ولكن من الواضح أن هناك أفرقاء آخرين سيمنحوا الثقة لهذه الحكومة".

وعبر معلوف عن أمله في أن تقوم الحكومة الجديدة بمعالجة الوضع الاقتصادي الذي بالنسبة لنا أهم نقطة وأهم هدف يجب أن تحققه هذه الحكومة.

وتمنى أن يكون البيان الوزاري على قدر طموحاتنا لنعطيه الثقة، وهو المدخل الاساسي الذي سيتضمن الخطوط العريضة للإصلاحات المالية والاقتصادية.

وعن إمكانية أن تنال الحكومة ثقة المنتفضين في الشارع قال معلوف إن "هناك اعتراض من قبل أشخاص قبل أن تتشكل الحكومة ولكن الأكثرية في الشارع تريد إعطاء فرصة للحكومة وهذا أمر إيجابي".

© AP Photo / Hussein Malla مصرف لبنان يرسل تعميما للحكومة اللبنانية لتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها وأشار النائب اللبناني إلى أن "هناك جدية في العمل، الوزراء في الحكومة جديين في عملهم وهناك اجتماعات متواصلة، قبل ذلك كنا نعاني من ضياع الوقت وعدم التركيز وأخذ القرارات السريعة، حتى الآن في الشكل لا يمكن إلا أن نقول أننا راضون وننتظر المرحلة القادمة".

ولفت إلى أن "مسار محاربة الفساد في لبنان طويل وعلينا أن نبدأ به، خاصة أن الفساد متجذر في الدولة اللبنانية ولكن لا يوجد أي قانون أو إجراء ممكن أن نتخذه كنواب وكتيار وطني حر إلا وسنأخذه بهذا الاتجاه، وسوف نكون مسهلين إلى أقصى الحدود في ملف مكافحة الفساد".