هنية ورئيس الحكومة المغربية يبحثان مخاطر "صفقة القرن" على القضية الفلسطينية

بحثت حركة حماس، ممثلة في رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، مع رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، خطة السلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن" التي اقترحتها واشنطن.

وقالت الحركة في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، إن الطرفين بحثا مخاطر الخطة المزعومة على القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لتوحيد الموقف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء.

وأضافت أنه تم بحث تأثير الصفقة على القضية الفلسطينية، وتجاوزها لثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني. وأكد هنية على الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة وأهمية الدعم العربي وإسناد الفلسطينيين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، عن خطة السلام المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل كلمته: "اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام".

وأضاف: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعه من أجل نشر العنف والإرهاب"، مشيرًا إلى أن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر.

وأضاف أنه قال للرئيس الفلسطيني: "إذا اختار السلام فإن أمريكا وغيرها من الدول ستكون على أهبة الاستعداد للمساعدة"، مضيفًا: "قلت لعباس إن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة ستبقى مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات".