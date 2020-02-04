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    بابا الفاتيكان فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب في اجتماع بين الأديان في في أبو ظبي، في إطار زيارة رسمية للبابا إلى الإمارات العربية المتحدة، فبراير/ شباط 2019

    محمد بن زايد: "وثيقة الأخوة الإنسانية" دعوة عالمية انطلقت من الإمارات

    © AFP 2019 / Vincenzo PINTO
    العالم العربي
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    قال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، إن"وثيقة الأخوة الإنسانية"، التي وقعها شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب والبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، قبل عام، تمثل دعوة عالمية للأخوة والتسامح.

    وكتب ابن زايد، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "عام مضى على توقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية"... دعوة عالمية مفعمة بالأمل انطلقت من أرض الإمارات لإحياء القيم الإنسانية التي تحض على التآخي والمحبة والتعاون والتسامح والتعايش بين بني البشر".

    وتابع: "جميعنا شركاء في نشر بذور الخير وبناء السلام العالمي، لتنعم به الأجيال كافة في هذه الحياة".

    وشهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي التوقيع على وثيقة "الأخوة الإنسانية" في ختام المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، من أجل السلام العالمي، قبل عام، بحضور بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر.

    وتضمنت الوثيقة "هدف الأديان الأول والأهم هو الإيمان بالله وعبادته، وحث جميع البشر على الإيمان بأن هذا الكون يعتمد على إله يحكمه، هو الخالق الذي أوجدنا بحكمة إلهية، وأعطانا هبة الحياة لنحافظ عليها، هبة لا يحق لأي إنسان أن ينزعها أو يهددها أو يتصرف بها كما يشاء، بل على الجميع المحافظة عليها منذ بدايتها وحتى نهايتها الطبيعية، لذا ندين كل الممارسات التي تهدد الحياة؛ كالإبادة الجماعية، والعمليات الإرهابية، والتهجير القسري، والمتاجرة بالأعضاء البشرية، والإجهاض، وما يطلق عليه الموت /اللا/ رحيم، والسياسات التي تشجعها".

    وأمر محمد بن زايد، عقب الزيارة، بتشييد "بيت العائلة الإبراهيمية" في أبوظبي، تخليدا لذكرى الزيارة التاريخية المشتركة للبابا فرنسيس والإمام أحمد الطيب.

    وكان هدف المؤتمر التصدي للتطرف الفكري وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة تقوم على احترام الاختلاف.

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    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, بابا الفاتيكان, أحمد الطيبي, محمد بن زايد
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