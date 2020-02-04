ماذا دار خلال ساعتين ونصف بعيدا عن الكاميرات بين أردوغان ووزير خارجية قطر

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة التركية أنقرة.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

رئيس جمهورية تركيا الشقيقة يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.#قنا pic.twitter.com/oVglk8goHQ — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 4, 2020

من جانبه قال وزير الخارجية القطري على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "قطر وتركيا.. شراكة وثيقة وتنسيق مستمر حيال مختلف أوجه التعاون الثنائي والإقليمي والدولي"، مبيناً أن اللقاء كان بناءً بين الجانبين.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية لوكالة "الأناضول"، أن اللقاء جرى في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، واستغرق ساعتين ونصف، بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام.

#قطر و #تركيا .. شراكةٌ وثيقة وتنسيقٌ مستمر حيال مختلف أوجه التعاون الثنائي و الإقليمي و الدولي. لقاءٌ بنّاء جمعني مع فخامة الرئيس التركي، ووزير الخارجية اليوم في #أنقرة pic.twitter.com/26uvQ64IGw — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) February 4, 2020

وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية أن وزير الخارجية التقى، أمس الاثنين، نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وأشارت إلى أنه جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المستجدات على الساحة الإقليمية.

وكان آخر أوجه التعاون بين الجانبين توقيع أنقرة والدوحة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لـ7 اتفاقيات ومذكرات تعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والمالية والعسكرية والتقنية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تحتضنها الدولة الخليجية شتاء عام 2022.