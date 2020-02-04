الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن التصعيد الأخير في إدلب أفضى إلى مواجهة بين الجيشين السوري والتركي

العالم العربي انسخ الرابط 0 0

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الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن التصعيد الأخير في إدلب أفضى إلى مواجهة بين الجيشين السوري والتركي.