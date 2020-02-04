وزير الداخلية اللبناني والسفير التركي في لبنان يبحثان سبل توطيد الأمن الثنائي

التقى وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي مع سفير تركيا في بيروت هاكان تشاكل، اليوم الثلاثاء، وجرى حديث بين الطرفين بحثا خلاله طرق توطيد التنسيق الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب.

ونشرت وزارة الداخلية اللبنانية على موقعها الإلكتروني بياناً قالت فيه "التقى الطرفان بمقر وزارة الداخلية في بيروت، لبحث العلاقة الثنائية بين البلدين، وجرى خلال اللقاء مناقشة الإسناد اللوجستي لجهة التجهيزات والعتاد، وقضايا عسكرية أخرى".

وشدد الوزير فهمي "على توطيد التنسيق الأمني بين لبنان وتركيا لجهة مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة".

بدوره أشار السفير تشاكل إلى أن "للعلاقات اللبنانية التركية تاريخ من التعاون المشترك على المستويات كافة، لا سيما التجارية والثقافية والسياحية والاجتماعية".

وأكد استعداد بلاده للتعاون مع الحكومة اللبنانية، وأن لبنان بلد مهم جداً بالنسبة لتركيا.