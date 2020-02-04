شرطة عمان تنقذ مواطنا إماراتيا علق في الصحراء ثلاثة أيام... صور

أنقذ طيران الشرطة العمانية مواطنا إماراتيا بعد أن علق وسط الصحراء لمدة ثلاثة أيام بعد تعطل سيارته.

وقالت شرطة عمان السلطانية في بيان على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "طيران الشرطة ينفذ عملية بحث وإنقاذ لمواطن إماراتي بعد تعطل مركبته لمدة ثلاثة أيام في صحراء النكدة بولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية وإعادته سالما إلى مركز الولاية".

طيران الشرطة ينفذ عملية بحث وإنقاذ لمواطن إماراتي بعد تعطل مركبته لمدة ثلاثة أيام في صحراء النكدة بولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية وإعادته سالماً إلى مركز الولاية. #شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/hGVywTTFXn — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 4, 2020

وتداول مستخدمو شبكة التواصل الاجتماعي خبر الإنقاذ بشكل كبير، مشيدين بجهود الشرطة العمانية في عملية الإنقاذ.