سفير إسرائيلي سابق: تبادل الزيارات مع السودان لن يكون بين عشية وضحاها

قال المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، السفير دور غولد، إن السودان وإسرائيل لن يتمكنا من تبادل الزيارات بين عشية وضحاها.

وذكر السفير لصحيفة "الانتباهة" السودانية، أنه مع تقدم العلاقة الدبلوماسية فإنه متأكد من حصول تبادل للزيارات".

وتابع غولد، الذي وصفته الصحيفة بأنه مهندس العلاقات مع الدول الأفريقية ويشغل حاليا منصب رئيس مركز القدس للشؤون العامة، أن "أغلب الزيارات المتوقعة ستكون في الإطار الفني بين البلدين خاصة في المجالات الفنية التي تساعد الشعب السوداني".

وكان رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أكد أنه التقى برئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا، لافتا إلى أن اللقاء جاء من منطلق حفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق مصالح شعبه.

وقال البرهان، في بيان له، أمس الثلاثاء "تم بالأمس لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا، وقد قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".

فيما أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامن نتنياهو، أن إسرائيل حصلت على إذن للتحليق في الأجواء السودانية. ونقلت قناة "كان" تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر انتخابي، وقال "حصلنا على تصريح للطيران فوق الأجواء السودانية". وأضاف قائلا: إنه "يجب الانتهاء من بعض الأمور التقنية، لإغلاق هذه المسألة، والبدء باستخدام الأجواء السودانية".

والتقى نتنياهو والبرهان سرا في عنتيبي في مقر الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، واتفقا على تطبيع العلاقات تدريجيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، التي قالت إن الاجتماع يمثل تحولا حادا بين البلدين، العدوين في الماضي واللذين في حالة حرب.