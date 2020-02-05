تسجيل
18:24 GMT05 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    احتجاجات ضد صفقة القرن أمام السفارة الأمريكية في بيروت، لبنان 2 فبراير 2020

    مشروع تونسي إندونيسي في مجلس الأمن... هل تجهض التحركات الدولية صفقة ترامب؟

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104441/22/1044412243.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002051044445637--%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%9F/

    منذ إعلان ترامب صفقته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لم تتوقف التحركات العربية والدولية الداعمة للقضية الفلسطينية لعرقلة المشروع ومنع إسرائيل من ضم مزيد من الأراضي التي منحها لهم دونالد ترامب.

    تلك التحركات كان آخرها المشروع الذي وزعته تونس وإندونيسيا على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحددة، للتنديد بخطة إسرائيل لضم مستوطنات الضفة الغربية، والتي تأتي ضمن خطة الرئيس الأمريكي للسلام في المنطقة.

    وحسب مشروع القرار فان خطة السّلام الأمريكية تنتهك القانون الدولي وتقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته الوطنيّة، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال.

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس
    © REUTERS / RANEEN SAWAFTA
    عباس: "صفقة القرن" ستنتهي كما انتهت كل المؤامرات التي حيكت ضد قضيتنا الوطنية
    وعلى الرغم من أن أمريكا ستستخدم حق النقض (الفيتو) للحيلولة دون تمرير مشروع القرار، بيد أن هذه التحركات تقلق واشنطن وتطرح تساؤلات عدة بشأن قدرتها على عرقلة تمرير مشروع ترامب.

    مشروع تونسي إندونيسي

    ويشدد مشروع القرار على "عدم مشروعية ضم أي جزء" من الأراضي الفلسطينية المحتلة و"يندد بالبيانات التي صدرت مؤخرا وتدعو إسرائيل إلى ضم هذه الأراضي".

    وبعد إجراء مفاوضات، من المتوقع طرح هذا النص على التصويت في مجلس الأمن في 11 فبراير خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتّحدة.  

    ويُكرّر مشروع القرار الفلسطيني التأكيد على الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط عام 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبًا إلى جنب)، ويُشدّد "على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليميّة والدوليّة لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن".

    ويقول دبلوماسيّون إنّ الفلسطينيّين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة (حيث لا يُمكن استخدام حقّ النقض)، على غرار ما حصل نهاية العام 2017 عندما تمّت إدانة اعتراف واشنطن الأحاديّ بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وفقا لسكاي نيوز.

    عرقلة مشروع ترامب

    فاطمة المسدي، النائبة السابقة بالبرلمان التونسي، قالت إن "الدم التونسي والفلسطيني واحد، والشعب التونسي يعد القضية الفلسطينية قضيته الأولى، والتحركات التي تلت إعلان مشروع ترامب من قبل اتحاد الشغل والمنظمات العمالية والتي تضمنت مسيرات شعبية أكبر دليل".

    وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المشروع الذي قدمته تونس في مجلس الأمن لإدانة ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية يعبر عن توجه التونسيين، وكذلك يأتي متاضمنًا مع الكثير من المواقف الدولية والتي كان آخرها موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للمشروع".

    وأكدت أن "ما قدمته تونس، وغيرها من البلدان المنددة بمشروع الذي يمكن أن نطلق عليه صفعة القرن، سيكون لبنة لإيقاف تلك المهزلة، وعرقلة مشروع ترامب الاستعماري بامتياز".

    تحرك دولي

    بدوره قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القدس والأقصى والقيادي في حركة فتح، إن "السلطة الفلسطينية ترى ضرورة التحرك عبر المؤسسات الدولية لإظهار رفض دولي لخطة ترامب والتأكيد على قرارات الشرعية الدولية".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أنه "تم الطلب من تونس كممثلة للمجموعة العربية وإندونيسيا كممثلة عن العالم الإسلامي التقدم بطلب لمجلس الأمن لاعتبار خطة ترامب تتناقض مع القانون الدولي، وقد تم إسناد الطلب لدولتي تونس وإندونيسيا خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة واجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة".

    وتابع: "ندرك أن هذا الطلب رغم التأييد الدولي الكبير للموقف الفلسطيني الرافض للصفقة إلا أن فيتو أمريكي ينتظرنا في مجلس الأمن، ما سيدفعنا للتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بتأييد القرار العربي والإسلامي برفض خطة ترامب والحصول على تأكيد دولي على الحق الفلسطيني بإقامة دولة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

    واستطرد: "كما سنطالب المجتمع الدولي بالعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية دولية وعلى أسس تفاوضية واضحة وبجدول زمني محدد".

    ومضى قائلًا: "نحن لا نريد أن يتهمنا العالم بأن قضيتنا قضية الفرص الضائعة وسنؤكد أنه منذ أوسلو 1993 لم تعرض علينا أي خطة تعترف بقرارات الشرعية الدولية ورفضناها".

    وأشار إلى أن "المعركة الدبلوماسية طويلة وندرك أن العالم تسيطر على قراراته للأسف الولايات المتحدة الأمريكية، ولكننا لن نيأس وسنستمر في المطالبة بحقوقنا حتى يتغير هذا العالم".

    صفقة القرن

    وأعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الصفقة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط لا تتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا، مشددا على عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 1967.

    ودعا الاتحاد الأوروبي، الأحد، الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أنه لا وجود لأي خطة سلام ناجحة بدون اتفاق الطرفين.

    وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، عن خطة السلام المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

    وقال ترامب: "اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام".

    وأضاف: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعه من أجل نشر العنف والإرهاب"، مشيرًا إلى أن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر.

    وأكد أنه قال للرئيس الفلسطيني: "إذا اخترت السلام فإن أمريكا وغيرها من الدول ستكون على أهبة الاستعداد للمساعدة"، مضيفًا: "قلت لعباس إن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة ستبقى مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات".

    انظر أيضا:

    صحيفة عبرية تكشف مفاجأة جديدة حول علاقة نتنياهو بتفاصيل "صفقة القرن"
    "استجماع أوراق القوة"... تعليق ناري من خالد مشعل على "صفقة القرن"
    عباس: "صفقة القرن" ستنتهي كما انتهت كل المؤامرات التي حيكت ضد قضيتنا الوطنية
    خامنئي: "صفقة القرن" ستموت قبل أن يموت ترامب
    المستشار الأعلى للجيش الإيراني: "صفقة القرن" أداة للصهاینة
    الكلمات الدلالية:
    فلسطين, صفقة القرن, إندونيسيا, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضات أزياء تقدم تصاميم تيريزا نينو (Teressa Ninu) خلال عرض أزياء الفلامنكو الدولي (سيموف) (International Flamenco Fashion Show (SIMOF)) في إشبيلية، إسبانيا في 1 فبراير 2020.
    الإثارة والجمال...روعة الرقص الإسباني في عرض أزياء الفلامنكو
    حاولوا وحاولوا ولم يتمكنوا من اقتلاع القوات الأمريكية!
    حاولوا وحاولوا ولم يتمكنوا!
    إنفوجراف.. معلومات عن مرض السرطان
    السرطان... القاتل الأخطر في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك