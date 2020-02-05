وزير الإعلام اليمني: 8 أطفال ونساء حصيلة أولية لقصف الحوثيين على مأرب

أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مساء أمس الأربعاء، سقوط 8 أطفال ونساء في حصيلة أولية لضحايا قصف اتهم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بشنه على مدينة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك . وقال الإرياني في تغريدات على حسابه في "تويتر": "ندين ونستنكر بشدة الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية باعتداء غاشم بصاروخ بالستي استهدف حي الروضة الآهل بالسكان في مدينة مأرب، والذي راح ضحيته 4 أطفال و4 نساء في حصيلة أولية، ولا يزال بعض الضحايا مفقودين تحت الأنقاض".

وأضاف: "‏تتعرض مدينة مأرب وأبنائها والتي تحتضن أكثر من مليوني نازح هربوا من بطش الإرهاب الحوثي لاعتداءات متكررة بالقصف بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة - إيرانية الصنع".

وانتقد وزير الإعلام اليمني "الصمت المطبق من المجتمع الدولي وتقاعس من المبعوث الأممي إلى اليمن في إدانة ووقف هذه الاعتداءات".

‏ودعا الإرياني، المبعوث الأممي إلى "مغادرة مربع الصمت وكشف ممارسات الحوثيين التصعيدية وجرائمهم اليومية بحق المدنيين أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

واعتبر "استمرار هذا الصمت المريب يثير علامات استفهام ويجبر الحكومة على اتخاذ الخطوات المناسبة حيال هذا التغاضي".