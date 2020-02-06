وحدات الجيش السوري تبدأ باقتحام مدينة سراقب شرق إدلب

وأكد مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب أن وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بدأت بالدخول من المحاور الأربعة للمدينة، وذلك فور سيطرة وحدات الاقتحام على بلدات "مغارة عليا" و"مجيزر" و"الصالحية" على الاتجاه الشمالي الغربي، بما يعنيه ذلك من القطع التام لخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية باتجاه مدينة إدلب غربا، وإطباق السيطرة الكاملة على سراقب.

ومساء أمس أكد مصدر ميداني لـ سبوتنيك أن وحدات الجيش السوري تعمل حاليا على استكمال التطويق الكامل للمدينة من الاتجاهات الأربعة، تمهيدا لاقتحامها.

وأشار المصدر إلى أن طائرات الاستطلاع الروسية تعمل بشكل مكثف في هذه الأثناء على المسح الكامل لمختلف أرجاء المدينة والتأكد من خلوها من المجموعات المسلخة قبل أي تقدم للقوات السورية، موضحا أن وحدات الاستطلاع رصدت فرارا فوضويا لأفواج متتالية من مسلحي التنظيمات الإرهابية عبر المنفذين الشمالي والشمالي الغربي للمدينة.