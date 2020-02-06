زلزال يضرب مدينة العريش المصرية

رصدت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، صباح اليوم الخميس، هزة أرضية على بعد 204 كم شمال شرقي مدينة العريش.

ووفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع"، كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الهزة الأرضية كانت الساعة 6:53 صباحا بقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر.

وأكد القاضي أنه لم يصل للمعهد أي إفادة بشأن وقوع خسائر أو إصابات.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، تعد مصر بعيدة عن أي حزام زلزال.

ويوجد 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم، إلا أن لقرب مصر من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر، يجعلها تتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى.