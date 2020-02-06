نتنياهو للرئيس الفلسطيني: عمليات الطعن والدهس والقنص لن تجديك نفعا

خاطب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، على خلفية هجمات نفذها فلسطينيون ضد القوات والمستوطنين الإسرائيليين على مدار الساعات الماضية، مؤكدا أن تلك العمليات لن تثني إسرائيل عن رسم مستقبلها، على حد تعبيره.

القدس - سبوتنيك. وبحسب بيان لمكتبه الإعلامي، قال نتنياهو، أثناء زيارة للمصابين في حادث الدهس الذي وقع ليلة أمس في القدس:

"يا أبو مازن، عمليات الطعن والدهس والقنص والتحريض لن تجدي لك نفعا. سنفعل كل ما يلزم من أجل الدفاع عن أمننا وتحديد حدودنا وضمان مستقبلنا. سنقوم بذلك معك أو بدونك".

يشار إلى أن مدينة القدس المحتلة شهدت، فجر اليوم الخميس، إصابة 14 شخصا إسرائيليا، في عملية دهس، وأفادت القناة العبرية الـ"13" بأنه "نجمة داود" الحمراء نقلت 14 مصابا من مكان العملية، وبأن إحدى تلك الإصابات في حالة خطيرة، وأخرى في حالة متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس المحتلة.

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن قوات من الشرطة والجيش الإسرائيليين يجريان عمليات تفتيش بحثا عن المنفذ، الذي لاذ بالفرار.