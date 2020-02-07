الجيش اليمني يعلن تقدمه في مواجهات مع "أنصار الله" غرب الجوف

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على حسابه في "تويتر"، أن "قوات الجيش الوطني المسنودة بتحالف دعم الشرعية شنت هجوماً على مواقع الحوثيين في جبهة الجرشب - مجزر (غرب الجوف)".
#الجوف— المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) February 7, 2020
قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية تشن هجوماً على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الجرشب مجزر وتتمكن من تحرير عدد من المواقع أهمها الحمراء المقطوعه والتباب الشرقية للمحزمات.
وأكد المركز أن "الجيش تمكن من تحرير عدد من المواقع أهمها الحمراء المقطوعة والتباب الشرقية للمحزمات".
وفي نفس السياق، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بتحقيق الحوثيين تقدماً في مواجهات مع الجيش اليمني في مديرية الغيل جنوب غرب الجوف.
وأوضح أن الحوثيين سيطروا على جبهة يبر جنوب الغيل، بالتزامن مع تقدم آخر من الجهة الغربية للمديرية باتجاه العضبة غرب مركز الغيل.
وأشار إلى أن الحوثيين يسعون عقب سيطرتهم على "يبر" إلى التقدم باتجاه جنوب مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.
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