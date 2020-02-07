الجيش اليمني يعلن تقدمه في مواجهات مع "أنصار الله" غرب الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، السيطرة على مواقع في مواجهات مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على حسابه في "تويتر"، أن ‏"قوات الجيش الوطني المسنودة بتحالف دعم الشرعية شنت هجوماً على مواقع الحوثيين في جبهة الجرشب - مجزر (غرب الجوف)".

#الجوف

قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية تشن هجوماً على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الجرشب مجزر وتتمكن من تحرير عدد من المواقع أهمها الحمراء المقطوعه والتباب الشرقية للمحزمات. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) February 7, 2020

وأكد المركز أن "الجيش تمكن من تحرير عدد من المواقع أهمها الحمراء المقطوعة والتباب الشرقية للمحزمات".

وفي نفس السياق، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بتحقيق الحوثيين تقدماً في مواجهات مع الجيش اليمني في مديرية الغيل جنوب غرب الجوف.

وأوضح أن الحوثيين سيطروا على جبهة يبر جنوب الغيل، بالتزامن مع تقدم آخر من الجهة الغربية للمديرية باتجاه العضبة غرب مركز الغيل.

وأشار إلى أن الحوثيين يسعون عقب سيطرتهم على "يبر" إلى التقدم باتجاه جنوب مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.