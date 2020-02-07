الجيش السوري يحرر 5 بلدات بريف إدلب في طريقه نحو حلب شمالا

واصلت وحدات من الجيش السوري عملياتها في ريف إدلب الشرقي باتجاه الشمال قاطعة الحدود الإدارية لمحافظة حلب بعد انتزاع عدد من البلدات وتطهيرها من مسلحي "أجناد القوقاز" و"جبهة النصرة".

وقال مراسل سبوتنيك في ريف إدلب أن وحدات الجيش السوري في ريف إدلب الشرقي بدأت عملية عسكرية جديدة بمحاذاة الطريق الدولي (حلب – حماة)، انطلاقا من مواقعها شمال مدينة "سراقب"، مخترقة الحدود الإدارية لمحافظة حلب بعد سيطرتها مساء اليوم على بلدات "محاريم" و"آجاز" و"خواري" و"مكحلة" و"تل التباريز".

وتقع البلدات الخمسة المحررة على الحدود الإدارية لمحافظتي إدلب شرقا، وحلب جنوبا.

وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" إن عملية التقدم هذه تهدف إلى تضييق الخناق على المجموعات المسلحة المتواجدة شرق الطريق الدولي بين مدينة "سراقب" وبين بلدة "الزربة" بريف حلب الجنوبي.