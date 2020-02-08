محكمة لاهاي تفصل لصالح "اتصالات الجزائر" ضد شركة إيطالية

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان للوزارة، اليوم السبت، أنه "بخصوص قضية تحكيم رفعت ضد الدولة الجزائرية أمام محكمة التحكيم الدائمة “CPA” في لاهاي، من طرف الشركة الإيطالية" “Consutel Group SP" كونسوتال "، تمت المصادقة عليها بموجب قرار نهائي لصالح الدولة الجزائرية".

وأضاف ذات البيان أن محكمة لاهاي رفضت جميع مطالب الجانب الإيطالي، بما في ذلك دفع مبلغ مالي بقيمة 402.880 مليون دولار أمريكي، كتعويضات عن الأضرار المزعومة التي تعرضت لها هذه الشركة.

وأكد البيان أن "سلطة الإئتلاف المؤقتة أقرت لصاحب الشكوى أن يدفع للدولة الجزائرية جميع رسوم ونفقات المحكمة وعونها والمحكمة الدائمة للتحكيم وكذا جميع مصاريف التمثيل".

وذكرت الوزارة في بيانها "أن أصل هذا النزاع يعود إلى إتفاقية شراكة أبرمت بتاريخ الـ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، بين مؤسسة اتصالات الجزائر والشركة الإيطالية، والتي نصت على تزويد وتركيب وتشغيل أجهزة تجهيزات “FTTX” ذات التدفق العالي والاستخدام الثلاثي من صنف شبكات الإنترنت الحضرية.