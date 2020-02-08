محمد بن راشد يوجه رسالة إلى "العائدين من اليمن"

وجه حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد، رسالة إلى أبناء وطنه العائدين من اليمن.

ونشر بن راشد تغريدة قال فيها "تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن، شاركوا إخوانهم في قوات التحالف مهمة لإعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة".

تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن، شاركوا اخوانهم في قوات التحالف مهمة لإعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة..ساهموا في أعمال إنسانية في ٢٢ محافظة استفاد منها ملايين الأسر، وساهموا في بناء وتطوير مشاريع تنموية ضخمة في محافظات اليمن.. أهلا بكم في أرض الوطن ..حماة الاتحاد.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 8, 2020

​وتابع "ساهموا في أعمال إنسانية في 22 محافظة استفاد منها ملايين الأسر، وساهموا في بناء وتطوير مشاريع تنموية ضخمة في محافظات اليمن.. أهلا بكم في أرض الوطن ..حماة الاتحاد".