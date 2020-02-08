الجيش السوري يطبق على النقطة التركية السادسة بعد تحرير بلدة "العيس" الاستراتيجية جنوب حلب

تلاقت وحدات الجيش السوري المتقدمة من ريف حلب الجنوبي مع القوات العاملة على محور ريف إدلب الشرقي بعد تحرير بلدة "العيس" وتلتها الاستراتيجية.

وقال مراسل سبوتنيك في ريف إدلب أن وحدات من الجيش السوري تابعت عملياتها العسكرية بريف حلب الجنوبي وادلب الشرقي وتمكنت من السيطرة على بلدة العيس وتلتها الاستراتيجية التي تشرف ناريا على مقطع كبير من أوتستراد (حلب حماة) الدولي.

وأكد مراسل سبوتنيك في حلب أن وحدات من الجيش السوري تقدمت من مواقعها في بلدات برنة وزيتان بمحاذاة الطريق الدولي (حلب- دمشق) وسيطرت على بلدة العيس وتلتها الاستراتيجية، لتلتقي بذلك مع قوات الجيش السوري المتقدمة من بلدات "نابص" و"رسم صهريج" شمال مدينة "سراقب" بعد أن أحكمت قبضتها على على سلسلة من القرى والبلدات على الحدود الإدارية بين محافظتي حلب وإدلب، بينها رسم العيس والشيخ أحمد وأبوكنسة وجب كاس ومريودة وتل باجر وكوسنيا.

وأفضى التقاء القوات السورية المتقدمة على الجنهتين عند منطقة "العيس"، إلى إطبق الطوق الكامل على النقطة السادسة من نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد شمال غرب سوريا.