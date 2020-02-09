أبو الغيط: الجامعة العربية تبذل جهودا كبيرة لأخذ ليبيا إلى "بر الأمان"

أعلن أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، أن الجامعة تبذل جهودا كبيرة لأخذ ليبيا إلى "بر الأمان".

وخلال كلمته في افتتاح القمة الأفريقية، اعتبر أبو الغيط أن الأولوية لحل الأزمة في ليبيا لتثبيت وقف إطلاق النار ووقف التدخلات الخارجية.

كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الثالثة والثلاثين pic.twitter.com/hnWyajoN2d — ONlive (@ONliveEgypt) February 9, 2020

وأشار أبو الغيط إلى أن التنمية الشاملة للمجتمعات هي أساس تحقيق الأمن والاستقرار ، وأن "إسكات البنادق" يتلاقى مع أولويات الجامعة العربية.

وتوجه أبو الغيط بالتحية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رئاسته للاتحاد الأفريقي وعلى الإنجازات الهامة التي حققها الاتحاد أثناء فترة رئاسته. مشدا بالإنجازات المحققة كإطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية بالإضافة إلى اعتماد رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسي للاتحاد وتنفيذ أركان أجندة 2063 لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في القارة.

🔴#عاجل| أبو الغيط: الرئيس السيسي قدم إنجازات كبيرة للقارة خلال فترة ترأسه الاتحاد الأفريقي

#eXtranews — eXtra news (@Extranewstv) February 9, 2020

وتنعقد القمة الأفريقية في دورتها الثالثة والثلاثين في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في أفريقيا"، وحضر الأمين العام للجامعة العربية بدعوة من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه.