السودان يطلب دعما أمميا لتحقيق السلام الدائم في البلاد

تقدم السودان بطلب للأمم المتحدة، اليوم الأحد، بتوسيع عملياتها بالبلاد من حيث الحكم والنطاق، فضلا عن مساندة المنظمة في تحقيق السلام الدائم بالبلاد.

وحسب بيان السكرتير الصحفي لمجلس الوزراء، "‏تقدمت حكومة السودان بطلب إلى الأمم المتحدة من أجل الحصول على ولاية من مجلس الأمن لإنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس في أقرب وقت ممكن، في شكل بعثة سياسية خاصة تضم عنصراً قوياً لبناء السلام، على أن تشمل ولاية البعثة المرتقبة كامل أراضي السودان"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) February 9, 2020

وأوضح أن "البعثة المذكورة يجب تعمل على دعم تنفيذ الوثيقة الدستورية، وتوفير الدعم بالمساعي الحميدة لمفاوصات السلام خصوصا في مدينة جوبا، بين نقاط أخرى".

كما طلب السودان، وفقا للبيان، من فريق الأمم المتحدة القطري في السودان "توسيع عملياته من حيث الحجم والنطاق".

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، طلب من مجلس الأمن الدولي، التفويض لإنشاء بعثة سياسية خاصة من الأمم المتحدة مهمتها دعم السلام، مشيرا إلى أن أبرز العناصر الأساسية التي ستندرج في ولاية البعثة السياسية الخاصة، تتمثل في المساعدة في تعبئة المساعدات الاقتصادية الدولية للسودان.

وتفاوض الحكومة السودانية الانتقالية منذ أشهر، مجموعة حركات مسلحة في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في عاصمة دولة الجنوب جوبا وفق خمس مسارات.