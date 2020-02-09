الصحة السعودية: فحصنا 4610 رحلة جوية ولم نسجل أي إصابة بـ"كورونا"

أكدت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، أنها لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس ‎كورونا الجديد داخل المملكة، مشيرة إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى السعودية.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنها فحصت منذ ظهور الفيروس 3195 من الرحلات الجوية المباشرة من الصين، كما تم فحص 1415 من الرحلات الجوية غير المباشرة من الصين.

بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس #كورونا الجديد داخل المملكة ، ويتم تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة. pic.twitter.com/gAyN2WXEKk — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 8, 2020

وكانت المملكة العربية السعودية حسمت الجدل حول حقيقة تسجيل إصابات بفيروس "كورونا"، بعدما نشر وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد فيها أن المملكة السعودية لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد. وقال: "أؤكد ولله الحمد لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا الجديد".

تعلن وزارة #الصحة سلامة نتائج الفحص المخبري للشقيقتين الهنديتين اللتان تناقلت وسائل الإعلام خبر خروجهما من الهند للسعودية حيث أظهر الفحص سلبية العينات، ونظراً لذلك ولكونهما خارج الصين لأكثر من 14 يوم فقد تم إنهاء إجراءات العزل الصحي الإحترازي. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 8, 2020

وأضاف وزير الصحة السعودي "ونحن نعمل احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أي مستشفى عند وجود أي اشتباه، وهذا يُحدث لبس عند البعض".

وجاءت تصريحات وزير الصحة السعودي على خلفية انتشار بعض الأنباء التي زعمت وجود اشتباه في تسجيل حالات مصابة بالفيروس.