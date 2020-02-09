مصر تحسم جدل دخول فيروس "كورونا" إلى أراضيها من السعودية

حسمت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، الجدل الذي أثارته تقارير صحفية مؤخرا، بشأن عزل مواطن عائد من المملكة العربية السعودية، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا الجديد.

وأكد خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، أنه لا صحة لوجود حالة كورونا فى حميات طنطا، وأن الشاب العائد من السعودية، الذى تم علاجه فى مستشفى بحميات طنطا لم يتم عزله، موضحا أنه مصاب باشتباه نزلة برد.

وأضاف خالد مجاهد، في تصريحات لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" المصرية، أمس السبت، أنه لا يوجد أي حالة اشتباه بفيروس "كورونا" في مصر، وأن الشاب العائد من السعودية مصاب بارتفاع درجة الحرارة ونزلة برد، وتم علاجه ولم يتم عزله ولا احتجازه.

وشدد خالد مجاهد، أن كل ما نشر حول وجود عزل او إصابة "كورونا" فى حميات طنطا غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف: "لا يوجد اى حالات اشتباه بفيروس كورونا داخل جمهورية مصر العربية".

ونفى مسؤول مصري، الجمعة، تسجيل إي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد داخل مصر، مؤكدا أن بلاده على أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ.

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية عن الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، القول، إن مستشفيات ومعاهد الهيئة جاهزة، وعلى أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ.

وتابع المسؤول، بحسب موقع "بوابة الأهرام"، "لا داعى للقلق من فيروس كورونا بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني يوم غد"، نافيا تسجيل أي حالة لفيروس "كورونا"، داخل مصر.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان وعزل هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.