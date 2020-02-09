انطلاق اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل في مصر

ينطلق في مصر اليوم الأحد اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس، وممثلي البلدان المانحة، والذي يستمر حتى الثلاثاء الحادي عشر من فبراير/ شباط الجاري.

ووفقًا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على "فيسبوك"، تشمل أجندة الاجتماع، بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل الخمس في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل الدعم والخبرات في مجالات الأمن والدفاع وتعزيز جهود التنمية.

ومن المتوقع أن تعرض مصر مقترحًا لتدريب كوارد الدول في مجال مكافحة الإرهاب، لتعزيز قدراتها على مواجهة هذا الخطر وتحقيق المزيد من الأمان وفتح آفاق التنمية في هذه الدول.

واختتم البيان: "تأتى هذه الاجتماعات فى إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز الدعم والتعاون المستمر مع الدول الأعضاء لدحر الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بهذه المنطقة الحيوية من القارة الأفريقية".