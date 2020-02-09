الجيش السوري يتوسع غرب طريق حلب - دمشق الدولي... خريطة

تواصل وحدات الجيش السوري عملياتها في ريفي إدلب الشرقي وحلب الجنوبي الغربي موسعة سيطرتها على مناطق جديدة شرق وغرب الطريق الدولي بين حلب ودمشق.

وقالت وكالة "سانا" إن وحدات من الجيش السوري سيطرت على قريتين جديدتين غرب الطريق الدولي.

وأوضحت "وحدات الجيش تابعت تقدمها في الجانب الغربي من الطريق الدولي وحررت قريتي الكسيبية والبوابية موسعة نطاق سيطرتها على جانبي الطريق الدولي على اتجاه مدينة حلب تمهيدا لإعادة هذا الشريان الحيوي الذي يربط شمال البلاد بمدينة دمشق مرورا بالمنطقة الوسطى ووصولا إلى الحدود مع الأردن".

وأفادت الوكالة الرسمية أن وحدات الجيش السوري واصلت عملياتها بريف حلب الجنوبي محققة تقدما جديدا بتحرير قرية البرقوم وتل حدية ومركز البحوث الزراعية على الجانب الشرقي للطريق الدولية حلب -دمشق.

وذكرت الوكالة أن وحدات الجيش تابعت عملياتها مستهدفة بسلاحي المدفعية والصواريخ فلول الإرهابيين غرب الطريق الدولي حلب-دمشق وقضت على مجموعات إرهابية في قرية معرة النعسان على تخوم الحدود الإدارية لمحافظة حلب.

بدورها نقلت موقع صحيفة "الوطن" السورية أن وحدات من الجيش السوري سيطرت منذ قليل على الكلارية غرب الراشدين الرابعة عند مدخل حلب الغربي.

وأضاف: "الجيش السوري يسيطر على بلدتي البرقوم والكماري بعد سيطرته على الزربة وتل حدية والكسيبية وايكاردا على طريق عام حلب سراقب ويقترب من مدخل حلب الغربي".

وتتابع وحدات الجيش السوري تقدمها المضطرد على مقطع (إدلب - حلب) من الطريق الدولي (حلب – دمشق/ M5) مقتربة من تطهير آخر أجزائه من سيطرة تنظيمي "جبهة النصرة" و"الحزب التركستاني".