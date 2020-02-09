مظاهرة مغربية ترفض "صفقة القرن" و"تصفية القضية الفلسطينية"

رفضت مظاهرات خرجت، اليوم الأحد، في المغرب "صفقة القرن" و"تصفية القضية الفلسطينية".

وعبرت المظاهرة حسب صحيفة هسبيرس المغربية، عن ما يريده المتظاهرون بشعار "هي أشياء لا تشترى".

وشارك في المظاهرة مكونات المجتمع المغربي السياسية والحزبية والجالية الفلسطينية في الرباط.

وقتم المحتجون بحرق علم إسرائيل ورسوم تتحدث عن "تصفية القضية الفلسطينية".

وقال القيادي اليساري إسماعيل العلوي لـ"هسبيرس":"هذه المسيرة تعبير عن رفض الشّعب المغربي التّامّ لما سمي بـ"صفقة القرن".

ووجه سفير فلسطين بالمغرب، الشكر للملك المغربي والحكومة والشعب.

وقال السفير إن "المغاربة خرجوا اليوم ليقولوا لا لتقسيم الأقصى، لا لضياع القدس وبيعها، ونحن مع الشعب الفلسطيني، وهذا أمر في غاية الأهمية للشعب الفلسطيني".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، عن خطته لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، المعروفة بـ "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل، وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا أن شعبه يصر على الاعتراف بدولة فلسطين في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.