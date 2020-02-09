الجيش اليمني يعلن السيطرة على مرتفعات شرق صنعاء

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، استعادة مواقع من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، أن "الجيش الوطني شن هجوماً خاطفاً خلال الساعات الماضية، تمكن خلاله من تحرير عدد من المرتفعات في سلسلة جبال صلب جنوب مديرية نهم شرق صنعاء".

وأكدت "مقتل وجرح العديد من عناصر الحوثيين خلال المعارك".

وأشارت إلى "استهداف مدفعية الجيش آليات تابعة للحوثيين تحمل تعزيزات بشرية بالقرب من جبال صلب، وتمكنت من تدمير عدد منها ومصرع جميع من كانوا على متنها".

وأعلن الحوثيون على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، في 29 كانون الثاني/يناير المنصرم، السيطرة على مديرية نهم بالكامل، ومديريات في محافظتي مارب والجوف بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 2500 كيلو متر مربع خلال عملية عسكرية أطلقوا عليها "البنيان المرصوص".