السودان: زيارة البرهان إلى أوغندا أثارت خلافا لعدم علم الحكومة بها

قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح إن زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إلى أوغندا الأسبوع الماضي ولقائه رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنايامين نتنياهو هناك أثارت خلافا لأن الحكومة السودانية لم تكن على علم بها.

وأكد صالح، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا اليوم الأحد، تعليقا على زيارة البرهان إلى أوغندا ولقائه نتنياهو "الزيارة أثارت خلافا لأن مجلس الوزراء لم يعلم بها، ولأن الوثيقة الدستورية تضع السياسة الخارجية من اختصاص مجلس الوزراء، ولكن هذه المشكلة تم تجاوزها تماما".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على أن لجنة مكونة من المجلس السيادي والحكومة ستعيد تحديد المهام بشكل واضح"، منوها بأن "القرارات الكبرى في السياسة الخارجية لا يجب أن تتخذ بشكل انفرادي وإنما بتوافق بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي".

وحول احتمالية وجود تغييرات في السياسة الخارجية السودانية أو إعادة نظر، قال صالح "السياسة الخارجية قائمة على التوازن وعدم الانحياز أو الدخول في المحاور واستقلالية القرار، وفي نفس الوقت أبوابنا مفتوحة لكل الدول".