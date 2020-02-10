عودة أكثر من 600 لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال 24 ساعة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا بأن أكثر من 600 لاجئ سوري عادوا إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة.

موسكو – سبوتنيك. وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن على موقع وزارة الدفاع الروسية:

"خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 622 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 157 لاجئا (47 امرأة و80 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 465 شخصا (140 امرأة و237 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وأشار المركز إلى عودة 1448 نازحا خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

كذلك ووفقا للمركز، تم تقديم مساعدات طبية وإسعافات لــ 201 مواطن سوري، منهم 64 طفلا في مدينة كوباني (عين العرب) في ريف حلب ومدينة القامشلي .

كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي على مساحة 2.7 هكتار بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير31 عبوة قابلة للانفجار.