سوريا... انفجار عبوة بسيارة في منطقة المزة بدمشق

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة بالقرب من صالة الجلاء في منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق.

وأفادت وكالة "سانا" بأن الصوت الذي سمع منذ قليل في حي المزة بدمشق ناجم عن انفجار عبوة مزروعة بسيارة.

ونقلت صفحة "الوطن" على الفيسبوك مشاهد فيديو لسيارة تحترق بالكامل في أحد شوارع منطقة المزة.