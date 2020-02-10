الإمارات تستأنف "خدمة" مع قطر بعد توقف دام ثلاث سنوات

استأنفت الإمارات خدمة البريد مع قطر بعد نحو ثلاث سنوات من تعليقها بسبب خلاف سياسي.

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، جاءت هذه الخطوة في أعقاب اجتماع بين أطراف الخلاف ووكالة البريد التابعة للأمم المتحدة.

وبدأت الخدمات غير المباشرة، في التاسع من فبراير/شباط، بنقل البريد عبر سلطنة عمان، وفقا لمذكرة من هيئة البريد الإماراتية الحكومية أرسلت إلى هيئات بريد أخرى واطلعت عليها "رويترز". ولم يتضح على الفور سبب استئناف الخدمة وسط الخلاف الذي طال أمده.

وتفرض الإمارات والسعودية والبحرين ومصر منذ عام 2017، حصارا سياسيا وتجاريا وعلى المواصلات مع قطر بسبب اتهامات بأنها ترعى الإرهاب، وهو تعبير عام يشير إلى المتشددين الإسلاميين. وتنفي الدوحة هذا الاتهام قائلة إن الحصار هدفه تقويض سيادتها.

ولم يرد على الفور المكتب الإعلامي الحكومي في الإمارات أو وزارة الخارجية على طلب "رويترز" التعليق على استئناف خدمة البريد. وقال متحدث باسم الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن عقد الاتحاد اجتماعا مع ممثلي هيئات البريد في قطر والدول الأربع المقاطعة لها في مقر الاتحاد بسويسرا، يوم 29 يناير/ كانون الثاني، لبحث كيفية تحسين الروابط.

وأضاف: "يرى الاتحاد البريدي العالمي أن الموافقة على مناقشة هذه القضايا خطوة إيجابية للغاية... وكانت المناقشات بمثابة تطور إيجابي وخطوة في الاتجاه الصحيح".

وما زال البريد لا يصل إلى قطر من مصر أو السعودية وفقا لخطوط خدمة العملاء في البلدين. ولم يرد بريد البحرين على طلب التعليق.

وأكد موظف ببريد الإمارات استئناف الخدمة، لكنه قال إن البريد يرسل فقط بين مكاتب البريد في البلدين. ولم يتسن الاتصال ببريد الإمارات أو السلطات القطرية على الفور للحصول على تعليق رسمي.