رسالة من أمير قطر إلى روحاني في ذكرى "الثورة الإيرانية"

هنأ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الجمهورية الإيرانية بالذكرى السنوية الـ 41 لانتصار الثورة الإسلامية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بعث أمير قطر ببرقية تهنئة إلى رئيس إيران، "بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده".

سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. #قنا pic.twitter.com/dkGwz4WEPN — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 11, 2020

​وأشارت الوكالة إلى أن خالد بن خليفة بن حمد آل ثاني رئيس الوزراء القطري وجه هو الآخر برقية تهنئة إلى القيادة الإيرانية بمناسبة اليوم الوطني لإيران والذي يوافق يوم انتصار الثورة الإسلامية.

معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. #قنا pic.twitter.com/dLgETgr09N — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 11, 2020

​وكذلك وجه عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، برقية مماثلة إلى القيادة الإيرانية للتهنئة باليوم الوطني.

سمو نائب الأمير يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. #قنا pic.twitter.com/lx55lWM1ip — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 11, 2020

​وانطلقت في مختلف أنحاء إيران صباح اليوم الثلاثاء، مسيرات ضخمة احتفاء بالذكرى السنوية الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية في 11 فبراير/ شباط عام 1979، يأتي ذلك تزامنا مع أربعينية قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، حيث ستحيي الجماهير ذكرى اغتياله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فجر الجمعة 3 كانون الثاني /يناير الماضي، في محيط مطار بغداد مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وعدد من رفاقهما.