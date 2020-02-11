رسالة من أمير قطر إلى روحاني في ذكرى "الثورة الإيرانية"

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بعث أمير قطر ببرقية تهنئة إلى رئيس إيران، "بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده".
سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. #قنا pic.twitter.com/dkGwz4WEPN— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 11, 2020
وأشارت الوكالة إلى أن خالد بن خليفة بن حمد آل ثاني رئيس الوزراء القطري وجه هو الآخر برقية تهنئة إلى القيادة الإيرانية بمناسبة اليوم الوطني لإيران والذي يوافق يوم انتصار الثورة الإسلامية.
معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. #قنا pic.twitter.com/dLgETgr09N— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 11, 2020
وكذلك وجه عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، برقية مماثلة إلى القيادة الإيرانية للتهنئة باليوم الوطني.
سمو نائب الأمير يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. #قنا pic.twitter.com/lx55lWM1ip— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 11, 2020
وانطلقت في مختلف أنحاء إيران صباح اليوم الثلاثاء، مسيرات ضخمة احتفاء بالذكرى السنوية الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية في 11 فبراير/ شباط عام 1979، يأتي ذلك تزامنا مع أربعينية قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، حيث ستحيي الجماهير ذكرى اغتياله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فجر الجمعة 3 كانون الثاني /يناير الماضي، في محيط مطار بغداد مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وعدد من رفاقهما.
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