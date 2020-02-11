"أنصار الله" تعلن إسقاط ثاني طائرة مسيرة للتحالف العربي في 24 ساعة

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة للتحالف العربي بأجواء محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، هي الثانية خلال 24 ساعة.

وذكرت "أنصار الله"، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، أن الدفاعات الجوية التابعة للجماعة أسقطت طائرة استطلاع بأجواء منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، قبالة قطاع جيزان في السعودية.

ولم تورد "المسيرة" تفاصيل عن الطائرة، مكتفيةً بالقول إن اسقاطها تم بـ"سلاح مناسب".

وكانت الجماعة أعلنت، مساء أمس الاثنين، إسقاط طائرة استطلاع للتحالف في منطقة الصوح بمديرية كتاف شرق صعدة.