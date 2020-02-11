الجيش السوري يسيطر على بلدة جديدة شمال قاعدة "تفتناز" الجوية بريف إدلب الشمالي

واصل الجيش السوري تقدمه على محور (كفر حلب) غرب الطريق الدولي (M5) باتجاه مدينة الأتارب عند الحدود الإدارية بين محافظتي حلب وإدلب.

وأكد مراسل "سبوتنيك" في ريف حلب أن وحدات من الجيش السوري تابعت تقدمها وسط تمهيد جوي سوري روسي كثيف باتجاه شمال مطار "تفتناز"، وسيطرت على بلدة "كفرنوران" بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي "جبهة النصرة" و"أجناد القوقاز" وحلفائهم.

وأكد مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" أن الجيش السوري مستمر بعمله العسكري رغم جميع محاولات المجموعات المسلحة والجيش التركي مشاغلته عن مهامه عبر فتح جبهات اخرى ومهاجمة مواقع للجيش السوري لتشتيت ووقف تقدمه، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل.

وتابع المصدر أن تعزيزات عسكرية كبيرة استقدمها الجيش السوري إلى منطقة العمل العسكري وهي تتولى حاليا عملية تحصين كاملة للمناطق التي حررها، لعدم توقف نشاط قوات الاقتحام التي تستمر في عملها بتحرير مزيد من القرى والبلدات.

ومع سيطرة الجيش السوري على "كفرنوران"، يبدأ بإطباق الحصار على بلدة "معرة النعسان" التي تسللت إليها قوات "كوماندوس" تركية خلال اليومين الماضيين، وهذه البلدة هي ما يحول بين المناطق التي حررها الجيش السوري في "كفرحلب" و"ميزناز" و"خربة جزرايا" وبين مدينة "تفتناز" التي تحوي قاعدة جوية تكنى باسمها، ويتخذها تنظيم جبهة النصرة مقرا عسكريا له.

وترابط وحدات الجيش السوري أيضا في بلدات "طلحية" و"جب كاس" والبوابية" إلى الشرق من قاعدة "تفتناز"، وكان قد حرر هذه البلدات خلال عملياته الأخيرة.