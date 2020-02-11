عباس: نقبل أن تكون القدس الشرقية لنا والغربية لإسرائيل ولا مانع من التعاون بين البلدين

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن بلاده تقبل أن تكون القدس الشرقية تابعة لبلاده، والغربية لإسرائيل، لافتًا إلى أنه لا مانع من التعاون بين البلدين.

القاهرة - سبوتنيك. وقال عباس، في جلسة لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء: "القدس الشرقية لنا والغربية لإسرائيل، ولا مانع من التعاون بين البلدين".

وأضاف: "رئيس الحكومة الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين اعترف بمنظمة التحرير ممثلاً للشعب الفلسطيني والكلام موثق".

وتابع عباس: "نحن نحارب الإرهاب والشعب الفلسطيني ليس إرهابي، ولدينا تعاون مع الولايات المتحدة وروسيا".

وأدانت الخارجية الفلسطينية تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء عن نيته ضم الأغوار وشمال البحر الميت ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة.