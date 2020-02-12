مقتل مواطن سوري بنيران الجيش الأمريكي شرق القامشلي

قتل مواطن سوري مدني، اليوم الأربعاء، بنيران الجيش الأمريكي شرق القامشلي، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "سانا" السورية.

ونقلت الوكالة عن مراسلها في الحسكة القول "استشهاد مدني جراء إطلاق قوات الاحتلال الأمريكي النار على أهالي قرية خربة عمو شرق القامشلي، الذين تجمعوا عند حاجز للجيش العربي السوري منع عربات أمريكية من المرور".

كما ذكر المراسل أن "أهالي القرية أعطبوا 4 مدرعات للاحتلال الأمريكي وإثر ذلك قامت قوات الاحتلال باستقدام تعزيزات للمكان تضم 5 مدرعات".