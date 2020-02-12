السعودية... القبض على سائق تحرش بسيارة نقل طالبات

أعلنت الشرطة السعودية القبض على شخص كان يقود سيارة خاصة، وقام بمضايقة مركبة نقل طالبات.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، وسط المملكة، بأن الجهات الأمنية باشرت أمس عدة بلاغات عن قيام قائد مركبة خاصة بمضايقة مركبة نقل طالبات، والاعتداء على سائقها، بحسب موقع صحيفة "اليوم" السعودية.

وتابع بأن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه.

شرطة منطقة القصيم: القبض على قائد مركبة قام بمضايقة مركبة نقل طالبات والاعتداء على سائقها. pic.twitter.com/SYOASPho2l — الأمن العام (@security_gov) February 12, 2020

​وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أن المقبوض عليه مواطن في العقد الرابع من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت طالبة تدعى غدى التميمي، تحدثت مع موقع "أخبار 24" وقالت إنها ومجموعة من زميلاتها أثناء توجههن إلى كلية التصاميم في مدينة بريدة مع سائق الحافلة، سعودي الجنسية، تعرضوا لمطاردة من قبل شخص مجهول.

وأشارت إلى أنه وأثناء سيرهن على طريق الملك خالد اعترض طريقهن شاب متهور، معرضا حياتهن للخطر، ولفتت إلى أن قائد مركبتهن قام بمراوغة "السائق المتهور" حتى أوصلهن إلى الكلية.

وأضافت، أنه عندما أوصلهن السائق لوجهتهن، ترجل الشاب من سيارته متجها إلى قائد مركبتهن، وخددهن حال تدخلن بالأمر، ثم أقدم على ضرب سائقهن والاعتداء عليه، قبل أن يتمكن الأشخاص الموجودون بالمكان من فض المضاربة.

وأكدت التميمي أنها وزميلاتها تواصلن مع الجهات الأمنية المعنية، وقدمن بلاغا عن طريق تطبيق "كلنا أمن" وقمن برفع الصور والمقاطع التي توثق الحادثة، وحررن بلاغا بمركز الشرطة.