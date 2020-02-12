السعودية تدعم الجيش اليمني في سقطرى بآليات عسكرية

قدمت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، دعما عسكريا جديدا للجيش اليمني في محافظة أرخبيل سقطرى جنوب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بسقطرى لوكالة "سبوتنيك" بأن سفينة سعودية نقلت عشرات الآليات العسكرية إلى مقر اللواء مشاة بحري التابع للجيش اليمني بمدينة حديبو مركز محافظة سقطرى، دعماً لقواته التي تتولى حماية منشآت سيادية في الجزيرة.

وأضاف أن ضباطا من القوات السعودية سلموا قيادة اللواء الأول مشاة، الآليات العسكرية الجديدة.

وحسب المصدر، فإن الدعم العسكري السعودي هو الثاني من نوعه للواء الأول مشاة بحري، حيث تسلمت قواته في الأول من آب /أغسطس الماضي، 29 عربة عسكرية.

ومنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عسكري تقوده السعودية وبمشاركة قوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، عمليات عسكرية ضد مسلحي جماعة "أنصار الله".