التحالف العربي يؤكد الالتزام بالقانون ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك

أكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، الالتزام بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني.

وبين المتحدث الرسمي باسم التحالف، في الجلسة التي شارك بها سفير السعودية في اليمن، محمد آل جابر، أن "الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة".

وقال المالكي، في تصريحات بمقر السفارة السعودية في العاصمة البريطانية، لندن: إن "القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات حوادث بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتابع المالكي قائلا: "الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة وستُعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية"، مجددا "التزام التحالف بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني - إن وجد - وفقا للقوانين والأنظمة لكل دولة من دول التحالف".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمالي وغربي اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر عام 2014.