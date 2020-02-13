مصر... السيسي يوافق على زواج موظف

وبحسب موقع صحيفة "المصري اليوم" أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا نشر بالجريدة الرسمية برقم 55 لسنة 2020 بالإذن لـ"محمد حسانين إسماعيل"، السكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من "آمال محمد الوناس هيسوم"، التي تحمل جنسية الجزائر.

وينص قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، في المادة 76 منه "يُعتبر مستقيلاً من وظيفته من يتزوج بغير مصري الجنسية أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري ومع ذلك يجوز بناءً على طلب عضو السلك نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام إذا طلب ذلك قبل الزواج من غير المصري أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح وزير الخارجية، الإعفاء من هذا الحكم إذا تزوج ممن ينتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية".

ورفضت المحكمة الدستورية المصرية الطعن على هذا النص في 2012 وأكدت أنه "إضفاء مزيد من الضمانات الأمنية التي تنأى بالعاملين في المجال الدبلوماسي والقنصلي عن أي شبهات قد تتعلق بالجنسية".