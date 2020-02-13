السعودية تعتبر قتل خاشقجي خطأ لم يكن من الواجب حدوثه

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الخميس، أن "قتل الصحفي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول، كان خطأ، ولم يكن ينبغي أن يحدث".

وقال الجبير، في مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست: "قتل خاشقجي كان خطأ ولم يكن مبررا ولم يكن مخولا ولم يكن ينبغي أن يحصل".

وأضاف "أجرينا (المملكة العربية السعودية) تحقيقا، وهذه حالة غير مسبوقة".

​وصدرت في السعودية، مؤخرا، أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية، ورفضت المحكمة الاتهامات الموجهة لثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، وقالت تركيا إن نتائج المحاكمة لم تخدم العدالة، مؤكدة أنها "إهانة لذكاء أي مراقب منصف".

وأثار مقتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، غضبا على مستوى العالم، وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومات غربية إنها تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر الأوامر بقتل خاشقجي، لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنه لم يكن له أي دور على الرغم من أن ولي العهد أشار في سبتمبر/ أيلول، إلى تحمله بعض المسؤولية الشخصية عن الجريمة، قائلا إنها وقعت "وأنا في موقع السلطة".