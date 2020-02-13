عمان... الجيش يشارك وحدات بريطانية في "عاصفة الجبل"

نفذ الجيش العماني اليوم في البيان العملي للتمرين المشترك العماني - البريطاني "عاصفة الجبل".

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، شاركت مظلات سلطان عمان وعدد من وحدات تشكيلات الجيش السلطاني العماني وحدات من القوات الملكية البريطانية تحت رعاية اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، في البيان العملي للتمرين المشترك العماني / البريطاني "عاصفة الجبل".

وأشارت الوكالة إلى أن فعاليات التمرين المشترك جرت في ميادين تدريب الجيش العماني بالجبل الأخضر، ونفذت القوات المشاركة الخطط المرسومة للتمرين، وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة.

ونقلت الوكالة إن المشاركين في التمرين "أظهروا مستوى عالي في الأداء والروح المعنوية، وعكست مجريات أحداث التمرين وما يتميز به منتسبو الجيش السلطاني العماني من الكفاءة والجاهزية العالية، والمستويات العملياتية المتقدمة".

وتابعت "أظهر التمرين كذلك مدى كفاءة التأهيل والتدريب بمختلف أنواعه وتخصصاته الذي يتلقاه منتسبو الجيش السلطاني العماني من خلال قدرتهم العالية على الانسجام في تنفيذ الخطط العملياتية لمختلف المهام المشتركة باستخدام أحدث الخطط والأساليب العسكرية وبما يتواكب والمهام الوطنية التي يضطلع بها الجيش العماني في الحفاظ على مكتسبات الوطن وصون منجزاته".

وبحسب الوكالة فأن هذه التمارين الدورية تأتي في إطار الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والجاهزية القتالية لدى منتسبي الجيش، وضمن البرامج السنوية التي ينفذها الجيش مع الدول الشقيقة والصديقة ضمن الخطط التدريبية والتأهيلية لمنتسبيه.